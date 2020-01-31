Владельцу судна Delfi дали срок убрать с пляжа танкер до 31 марта

Капитания Одесского порта установила предельный срок поднятия танкера Delfi, который сел на мель у одесского пляжа, — 31 марта.

Об этом заявил первый заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Вячеслав Овечкин на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при ОГА, сообщает пресс-служба ОГА на своей странице в Facebook.

«В случае, если владелец судна не начнёт работы, Администрация морских портов Украины осуществит принудительную эвакуацию судна. Сейчас существуют два варианта: отбуксировать танкер либо разрезать его на части. Первый вариант более быстрый, безопасный и экологичный», — отметил Овечкин.

В капитании порта отметили, что в случае буксировки, срок эвакуации составит 45 дней, а в случае разрезания судна на две части — до 120 дней.

Сейчас соответствующий научно-исследовательский институт разрабатывает план действий по снятию судна с мели рядом с пляжем Одессы.

«Наша приоритетная задача — убрать судно до начала туристического сезона. В понедельник ждём предписание от Госэкоинспекции, что позволит при необходимости принудительно убрать судно с мели. Также мы настоятельно рекомендуем убрать танкер буксиром и успеть к началу сезона», — заявил заместитель председателя ОГА Денис Ванаш.

Как сообщала Одесса News, штормом сорван с якоря танкер Delfi в ночь на 22 ноября 2019 года в акватории порта «Южный». Рядом с побережьем Одессы танкер лёг на мель. Членов экипажа эвакуировали и госпитализировали. Из корпуса танкера, который был повреждён при столкновении с волноломом, стали вытекать нефтепродукты.

По данным СМИ, настоящим владельцем танкера «Делфи» является бывший депутат Николаевского областного совета Олег Ковтунов.

21 января рабочая группа по ликвидации последствий аварии танкера-бункеровщика DELFI предложила судовладельцу в недельный срок самостоятельно провести эти работы, а в случае проволочек, будет рассмотрен план эвакуации судна государственными предприятиями.

По мнению мэра Одессы Геннадия Труханова, потерпевший крушение и прибившийся к одесскому пляжу танкер Delfi могут не успеть убрать до начала очередного курортного сезона.

Фото: Facebook