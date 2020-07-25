Delfi прописался на пляже «Дельфин» в Одессе до осени

25 июля очередная попытка судовладельца поднять танкер Делфи завершилась неудачей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

«Буксиры оказались технически не в состоянии вернуть судно на ровный киль. На сегодня работы подрядной организации завершены», — констатировал глава ООГА.

Есть первый результат. За несколько утренних часов удалось срастить 300-метровый стальной трос, закрепленный с кормовой лебедкой буксира «Австралия» со стропом на носовой части «Delfi». Сейчас трос будут соединять с нашим «P&O Balqis» и кормовой частью танкера. После этого начнется основная часть операции. Все ключевое — в прямых трансляциях на странице P&O Maritime Ukraine Gepostet von P&O Maritime Ukraine am Samstag, 25. Juli 2020

Таким образом, далее судьбу затонувшего судна будет решать Администрация морских портов Украины.

«Администрация морских портов Украины должна немедленно получить право на ликвидацию этого лома из акватории Одессы, а судовладелец должен отказаться от права на подъём судна и передать полномочия АМПУ», — написал Куцый.

По информации руководителя области, в воскресенье он собирает «экстренную внеочередную комиссию по чрезвычайным ситуациям» в Одесской областной государственной администрации.

«На днях обнародуем наш общий с Министерством инфраструктуры Украины план подъёма. Все детали — потом. Безапелляционно, АМПУ в кратчайшие сроки должна взять на себя реализацию ликвидации и уборки танкера с городского пляжа», — резюмировал Куцый.

Как сообщала Одесса News, в ночь на 22 ноября 2019 года штормовые волны сорвали с якоря танкер Delfi, который находился в акватории порта «Южный». У побережья Одессы судно легло на мель, членов экипажа эвакуировали.

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