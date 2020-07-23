Суд Варшавы арестовал польско-украинского коррупционера на три месяца

22 июля суд Варшавы заключил под стражу на три месяца бывшего главу Укравтодора Славомира Новака и двух его сообщников — граждан Польши.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«Дело Укравтодора: 22.07.2020 Суд Варшавы заключил под стражу на 3 месяца экс-главу Укравтодора и двух его сообщников — граждан Польши, подозреваемых в получении неправомерной выгоды и легализации», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, Центральное антикоррупционное бюро Польши (ЦАБ) 20 июля задержало бывшего министра транспорта Польши, который также возглавлял Государственную службу автомобильных дорог Украины (Укравтодор), Славомира Новака по обвинению в коррупции и деятельности в преступной организации.

Впоследствии в НАБУ сообщили, что они вместе с САП и Центральным антикоррупционным бюро Польши и Окружной прокуратурой проводят обыски в Киеве, Львове, а также на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства.

20 июля директор НАБУ Артём Сытник сообщил, что одно подозрение по этому делу будет объявлено в Украине, остальные объявят польские правоохранители. Он добавил, что вопрос относительно вручения подозрений, задержания и избрания меры пресечения в Украине по этому делу координируется с польскими коллегами.

Вечером 20 июля во Львове детективы НАБУ объявили подозрение одному лицу в рамках дела, по которому ранее в Польше задержали экс-главу Укравтодора Славомира Новака.

Сытник также заявил, что не видит необходимости в экстрадиции Новака в Украину. По его словам, нет принципиальной разницы, где будет суд, потому что инкриминируемые действия совместно оценены украинскими и польскими правоохранителями.

Новак возглавлял в 2011-2013 годах Министерство транспорта и водного хозяйства Польши, а с 19 октября 2016 года до 1 октября 2019 года был исполняющим обязанности председателя Укравтодора. В октябре 2016 года он получил гражданство Украины.