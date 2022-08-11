Австралия передала Украине 39 вагонов газового угля как гуманитарную помощь

Первые 39 вагонов газового угля в качестве гуманитарной помощи из Австралии прибыли на ПАО «Центрэнерго».

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

По её данным, всего в Украину должно быть доставлено 79 тыс. тонн угля, предоставленного в рамках гуманитарной помощи от австралийского правительства.

«Мы благодарим правительство Австралии за поддержку и вклад в надёжное энергоснабжение Украины этого отопительного сезона, который будет самым тяжёлым за последние десятилетия», — подчеркнул глава Минэнерго Герман Галущенко.

Министр также выразил благодарность польским партнёрам за помощь в логистике австралийского угля, поскольку украинские порты заблокированы из-за российской агрессии.

Галущенко уточнил, что подготовка к осенне-зимнему периоду проходит по плану, накопление угля происходит в соответствии с утверждённым графиком.

Кстати. По состоянию на начало августа на складах ТЭС и ТЭЦ Украины накоплено 1,83 млн тонн угля из запланированных 2,5 млн тонн.

В Украину в январе-июне 2022 года поступило импортного угля на $1 млрд 21,476 млн, в т.ч. из Австралии – на $100,235 млн.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года первые четыре бронетранспортёра M113AS4, подаренные Украине, отправились с базы Королевских воздушных сил Австралии Эмберли.

Фото: Минэнерго/Facebook

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