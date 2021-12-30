В порту «Южный» разгружают очередную партию угля из Колумбии

Докеры морского порта «Южный» разгружают 88 тысяч тонн угля, доставленных из Колумбии судном Van Gogh по заказу ПАО «Центрэнерго».

Об этом сообщает Центрэнерго.

«В порт «Южный» прибыло очередное судно класса Panamax с законтрактованным высококачественным энергетическим углём колумбийского происхождения. Объём партии составляет 88 тыс. тонн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ноябре-декабре компания получила морским путём около 300 тыс. тонн импортного энергетического угля в рамках договорённостей с международными трейдерами.

На январь 2022 года запланировано прибытие ещё двух судов с углём из Австралии. Ориентировочные даты захода в порт 15-17 и 28-29 января. Общий объём ожидаемых партий составляет 150 тыс. тонн угля для генерации ПАО «Центрэнерго».

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