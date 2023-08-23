40 юных одесситов отбыли в город-партнёр Одессы – Таллинн

40 юных одесситов отбыли в столицу Эстонии — город-партнёр Одессы – Таллинн, где детей ждёт неделя восстановления в спортивном летнем лагере Тукси на берегах Балтийского моря.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что благодаря эстонской стороне, дети смогут насладиться последними днями лета в безопасности и набраться энергии для плодотворного начала нового учебного года.

Поздравили и пожелали юным одесситма доброго пути и хорошего отдыха заместители городского головы Олег Брындак и Павел Вугельман.

За готовность принять группу маленьких одесситов благодарны мэру города Михаилу Килварту и сотрудникам Муниципалитета города Таллинн.

Для справки. Таллинн является одним из важнейших партнёров Одессы. Он был среди городов, оказавших финансовую помощь Одессе и гуманитарную помощь животным Одесского зоопарка в трудные времена после начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Муниципалитетом города Таллинн на регулярной основе организуются и проводятся культурные вечера и благотворительные концерты в поддержку Одессы и Украины.

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с заместителем мэра города Таллинн господином Каарелом Оя и главой эстонского фонда «Культурное партнёрство» г-ном Меэлисом Кубитсом для обсуждения актуальных вопросов продолжения сотрудничества в социальной и культурной сферах.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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