Умер итальянский певец Тото Кутуньо 

80-летний итальянский певец Тото Кутуньо скончался после продолжительной болезни.

О его смерти 22 августа сообщило итальянское агентство ANSA со ссылкой на менеджера артиста Данило Манкузо.

По словам представителя Кутуньо, певец скончался около 16.00 в больнице Сан-Раффаэле в Милане, куда он был доставлен. Манкузо отметил, что «после продолжительной болезни певцу в последние месяцы стало хуже».

Кутуньо родился 7 июля 1943 года в Тоскане (Италия).

Самые известные хиты Кутуньо – La Mia Musica, Solo Noi и L’italiano. Он также писал песни для своих коллег, среди которых Et Si Tu N’existais Pas и Salut для французского певца Джо Дассена, Amore No, Soli и Il Tempo Se Ne Va для итальянского артиста Адриано Челентано, Ciao, Bambino, Sorry для французской исполнительницы Мирей Матье.





