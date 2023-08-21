В Одессе чиновники образования призвали 1 сентября приходить в школу без цветов: а с чем

В одесских школах пройдёт акция в поддержку защитников Украины «1 сентября – без цветов!».

Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич на своей странице в Facebook, отметив, что «эта акция была начата в далёком 2014 году и стала визитной карточкой начала нового года в школах и садах Одессы».

Как отметила чиновница, «даже в августе 2022 года, когда очно работать могли единицы, на фронт было передано несколько грузовиков родительской одесской поддержки. За эти полтора года – тонны полезного для ВСУ, тёплые письма, маскировочные сетки, лекарства, вкусняшки».

«Готовясь к новому учебному году, помним, что в школах и садах города вместо букетов с благодарностью примут для бойцов: лекарства от простуды; бельё и носки; сигареты; кофе, чай; вкусности, которые не портятся долго, упакованы; средства гигиены. В преддверии нового учебного года дети и взрослые могут выразить свои чувства и пожелания нашим защитникам в письмах, рисунках и самодельных сувенирах», — резюмировала Елена Буйневич.

Как сообщала Одесса News, более 70% родителей желают для своих детей очное обучение, поэтому перед органами власти Одесской области стоит задача в оставшиеся перед началом нового учебного года дни максимально создать безопасные и тёплые условия для их пребывания в образовательных учреждениях.

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