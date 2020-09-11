Серийным разбойным нападениям на банки в Одессе будет положен конец

Прокуроры областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении организатора и 4-х членов банды, подозреваемых в серии разбойных нападений на банковские учреждения в Одессе.
Вскоре организованная группа иностранцев, подозреваемая в бандитизме, предстанет перед судом, — сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
Отмечается, что в марте этого года лидер вооружённой группировки вместе с членами банды готовились к совершению нападения на банк: вооружились огнестрельным оружием, радиостанциями и радиолокационным оборудованием, вязаными масками и другими предметами, заранее заготовленными для использования во время разбойного нападения.
Однако, довести свой преступный план до конца члены вооружённой организованной банды не смогли, поскольку были уличены и задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
В ходе проведения обысков в транспортных средствах, на которых перемещались подозреваемые, изъято, в частности, большое количество оружия и боеприпасов к нему, предметы для маскировки, перчатки, автомобильные номерные знаки и другие вещественные доказательства.
Также следствием установлено, что в сентябре 2018 года злоумышленники совершили разбойное нападение на инкассаторов и завладели более 3,3 млн грн.
Сейчас все подозреваемые находятся под стражей.
Фото: пресс-служба прокуратуры Одесской области