За сутки враг на юге Украины потерял 125 военных, 3 танка, склад с боеприпасами

За прошедшие боевые сутки на юге Украины нашей авиацией отработано 8 ударов по пунктам сосредоточения вражеских сил и средств, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более сотни огневых задач по пункту управления, колонне военной техники, складам с боеприпасами врага.

По информации в Facebook оперативного командования «Юг» ВСУ, вражеские потери за боевой день составили 125 военных, 3 танка, 5 единиц автобронетехники, склад с боеприпасами в Бериславском районе Херсонской области. Окончательные потери врага доразведываются.

Также украинские военные на юге поразили два опорных пункта российских оккупантов, колонну техники. Над Чёрным морем в Одесской области сбиты два беспилотных разведчика типа «Гранат-3».

В целом, обстановка в операционной зоне командования «Юг» на южнобугском направлении напряжённая и динамичная в развитии. Силы обороны держат инициативу и контроль.

Карта боевых действий в Украине, составленная 09.11.2022

Противник продолжает оборонительные действия и огневое поражение по нашим позициям. По прилегающим к линии фронта общинам и тыловым районам враг продолжает применять всё имеющееся вооружение, использует авиацию и дроны-камикадзе, наносит ракетные удары и осуществляет воздушную разведку с применением беспилотников оперативно-тактического уровня. Наши позиции враг дважды атаковал ударными беспилотниками типа «Ланцет».

На временно оккупированных территориях враг, меняя место дислокации, оставляя блокпосты, минирует объекты и территории. Продолжает шантаж техногенной катастрофой.

По освобождённым территориям и населённым пунктам Бериславского района Херсонщины на правом берегу Днепра враг нанёс ракетный удар, разрушив один из частных домов. Один человек погиб, ещё один получил ранения.

Как сообщала Одесса News, 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединённой группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и правобережья Херсонской области.

На главном фото боец одного из подразделений ВСУ.

Фото: ОК «Юг», Генштаб, ВМС ВСУ/Facebook

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