Ночью два беспилотника врага «Гранат-3» были отправлены на дно Чёрного моря

Сегодняшней ночью над Чёрным морем в Одесской области Силами ПВО сбиты два беспилотных летательных аппарата «Гранат-3».

Об этом сообщает в Telegram спикер Одесской областной военной организации Сергей Братчук.

Представитель ООВА дал такие характеристики этих беспилотников: «Гранат-3″ имеет радиус действия, по разным данным, от 25 до 40 километров. Аппарат с размахом крыльев около 2 метров весит всего 7 кг. В качестве силовой установки на нём установлен бензиновый однопоршневой двигатель, способный разогнать дрон до 80-120 км/ч. Продолжительность полёта «Гранат-3» достигает двух часов, а максимальная рабочая высота – 2 км. Кроме оптического модуля, этот БПЛА может оснащаться оборудованием для радиомониторинга сетей сотовой связи».

Как сообщала Одесса News, в течение боевого дня 9 ноября наши позиции на юге Украины враг дважды атаковал ударными беспилотниками типа «Ланцет».

Фото из открытых источников

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