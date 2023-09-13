Дания подготовила Украине крупнейший пакет помощи для оборонных нужд

Минобороны Дании анонсировало передачу Украине 12-го, крупнейшего с начала российской агрессии, пакета помощи для оборонных нужд.

Об этом сказано на сайте оборонного ведомства Дании 12 сентября, пишет издание ГОРДОН.

«Новый пакет пожертвований Украине в размере 5,8 млрд датских крон (около €777,5 млн по курсу центробанка Дании) обеспечит военную оборону Украины танками, боевыми машинами пехоты, танковыми боеприпасами и зенитными орудиями», – сказано в сообщении.

Отмечается, что общая сумма будет передана траншами: самый большой в 2023 году – 4,3 млрд датских крон (около €576,4 млн), 1,4 млрд датских крон (почти €187,7 млн) – в 2024 году и 52 млн датских крон (€6,97 млн) – в 2025 году.

«Для дальнейшей защиты Украины от незаконного вторжения России крайне важно, чтобы такие страны, как Дания, продолжали оказывать Украине военную и экономическую поддержку. Сейчас мы делаем это, внося самый большой на сегодняшний день финансовый вклад Дании под эгидой группы стран, которые регулярно встречаются на базе в Рамштайне под американским руководством», – отметил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Для справки. По данным МИД Дании на 1 сентября, с начала полномасштабной войны Дания выделила Украине военную помощь на €1,5 млрд и ещё примерно €336 млн в виде гуманитарной и другой помощи.

Одесса News информировала о предоставлении Данией Украине в июле 2023 года в рамках нового пакета оборонной помощи шести беспилотников для сканирования мин.

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