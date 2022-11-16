Чем завершился саммит G20 в Индонезии

Лидеры стран G20 осуждают российскую агрессию в отношении Украины и требуют её безоговорочного прекращения.

Об этом говорится в итоговой декларации двухдневной встречи «Большой двадцатки», текст которой 16 ноября опубликован на официальном сайте саммита, пишет издание ГОРДОН.

В документе указано, что против развязанной Россией войны выступили «большинство членов» G20.

«Мы подтверждаем нашу позицию, которая высказывалась на других форумах, включая Совет Безопасности ООН и Генеральную Ассамблею ООН, самым решительным образом осуждая агрессию со стороны Российской Федерации против Украины, и требуем её полного и безоговорочного выхода с территории Украины. Большинство членов решительно осудили войну в Украине и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующие хрупкости в мировой экономике – сдерживает рост, увеличивает инфляцию, ослабляет энергетическую и продовольственную безопасность и повышает риски для финансовой стабильности», – говорится в декларации.

Авторы документа отмечают, что на саммите «были другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций».

Какие именно страны отказались осудить российское вторжение, не уточняется. По всей видимости, речь идёт о России и, вероятно, Китае и Индии, которые до этого высказывали поддержку территориальной целостности Украины, но воздерживались от прямого осуждения РФ.

Участники встречи также признали, что «G20 не является форумом для решения вопросов безопасности», но они имеют серьёзные последствия для мировой экономики.

В итоговом документе G20 поприветствовала заключение при посредничестве ООН и Турции «зерновой сделки». Договор о безопасном экспорте продовольствия и удобрений из украинских портов в Чёрном море «ослабил напряжённость и предотвратил голод в развивающихся странах», считают авторы документа.

Квк сообщала Одесса News, саммит G20 проходил 15–16 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский принял в нём участие в онлайн-формате, представив предложения Украины, «как восстановить мир и международный порядок».

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