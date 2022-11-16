Одесская областная филармония приглашает на «Осенний вечер»

20 ноября в Одесской областной филармонии состоится «Осенний вечер».
Прозвучит Музыка Баха, Брамса, Моцарта, Шопена, Пендерецкого.
Михаил Ксида – кларнет
Народная артистка Украины Виола Демидова — рояль
Заслуженная артистка Украины Ия Комарова – альт
Амрита Чернышова – вокал
Наталья Петровская – рояль
Сергей Сеславинский – художественное слово.
Начало в 17 часов.
Стоимость билетов от 100 гривен. Их можно купить здесь.
Адрес филармонии: ул. Бунина, 15.
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