Одесская областная филармония приглашает на «Осенний вечер»

20 ноября в Одесской областной филармонии состоится «Осенний вечер».

Прозвучит Музыка Баха, Брамса, Моцарта, Шопена, Пендерецкого.

Михаил Ксида – кларнет

Народная артистка Украины Виола Демидова — рояль

Заслуженная артистка Украины Ия Комарова – альт

Амрита Чернышова – вокал

Наталья Петровская – рояль

Сергей Сеславинский – художественное слово.

Начало в 17 часов.

Стоимость билетов от 100 гривен. Их можно купить здесь.

Адрес филармонии: ул. Бунина, 15.

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