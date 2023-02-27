Одесские пловчихи завоевали 3 медали на чемпионате Украины

Одесские спортсменки завоевали 3 медали на состоявшемся в Киеве чемпионате Украины по артистическому плаванию.

Об этом сообщает Отделение НОК в Одесской области.

17-летняя Владислава Кочерба (тренер – Ольга Николайчук) стала обладательницей серебряной и бронзовых медалей в соло, ещё одну медаль – бронзовую – завоевала сборная Одесской области – в произвольной программе в групповых упражнениях. Группу подготовили Вера Голубова и Светлана Першина, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Владислава Кочерба завоевала серебряную медаль в технической программе, набрав 81,8939 балла, и бронзовую в произвольной программе, получив за выступление отметку 86,7000. Это первые медали Владиславы в соло на взрослых чемпионатах Украины.

«Одесская группа в составе Анастасии и Марии Борисовых, Евы Гавалко, Ангелины Зволинской, Александры Леонидовой, Юлии Рерак, Софии Саруханян набрала 75,6333.

Как сообщала Одесса News, в январе в Каире (Египет) прошёл первый этап Премьер-лиги WKF сезона 2023 по карате, в которых выступила воспитанница Комплексной детско-юношеской спортивной школы №16 г. Одессы Юлия Палашевская, получившая бронзовую медаль.

Фото: пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области

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