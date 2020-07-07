В Одессе стартовала регата «Кубок портов Чёрного моря»

В Одессе состоялось торжественное открытие юбилейной, ХХ Всеукраинской парусной регаты «Кубок портов Чёрного моря».

Как сообщает Администрация Одесского морского порта, участников соревнований приветствовали председатель Одесской областной федерации парусного спорта Сергей Червяков, меценаты и спонсоры парусного спорта.

«Для меня этот день особенно радостный тем, что перед стартом нас посетили юные яхтсмены из Крыжановского яхтклуба … Это значит, что у нашего парусного спорта имеется не только славное прошлое и настоящее, но и прекрасное будущее, — отметил в своём выступлении капитан самой титулованной яхты Одесского порта и города Олег Сташкевич.

Отмечается, что в регате принимают участие 31 крейсерская яхта и 170 спортсменов из Одессы, Херсона, Николаева, Черноморска, Южного, Белгород-Днестровского, Сергеевки.

Гонки проходят по маршруту «Одесса — Южный — Черноморск — Одесса».

В рамках большой регаты также проводятся соревнования за Кубки Одесского и Черноморского портов и порта «Южный».

Кстати. Всеукраинская открытая регата крейсерских яхт «Кубок портов Чёрного моря» основана в 2001 году. К соревнованиям допускаются крейсерско-гоночные яхты с действительным измерительным свидетельством ORC Club, ORC Int. Но и для участников без измерительного свидетельства тоже есть шанс, для них создаются специальные группы, где результат рассчитывается по возврату.

Как сообщала Одесса News, регата продлится до 8 июля.



Фото: Администрация Одесского морского порта