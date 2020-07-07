Зачем мэр Одессы встретился с руководителем Международного Комитета Красного Креста

7 июля мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с главой офиса Международного Комитета Красного Креста в южных областях Украины (Одесса, Николаев, Херсон) Анастасией Марчук.

Как сообщает официальный сайт города, Одесский офис Красного Креста открыт в 2014 году после событий 2 мая, а также в связи с огромным количеством переселенцев, приехавших в Одессу с востока Украины.

Анастасия Марчук отметила, что МККК — самая крупная гуманитарная организация в мире, которая приходит на помощь городам и странам, пострадавшим в результате конфликтов и вооружённого насилия, работая при этом до стабилизации ситуации.

Марчук также рассказала о деятельности офиса в Одессе за эти шесть лет. Основной упор в работе – мониторинг ситуации с переселенцами в городе, помощь в восстановлении утраченных семейных связей, поиск людей, пропавших без вести, защита и опека задержанных в СИЗО и тюрьмах, продвижение принципов Международного гуманитарного права.

Глава офиса Международного Комитета Красного Креста в Одессе выразила Геннадию Труханову слова поддержки, отметив, что на сегодняшний день ситуация в Одессе практически не нуждается в помощи этой международной организации, поэтому их работа, в основном, сосредоточена на востоке Украины.

В Одессе деятельность организации в основном направлена на поддержку национального Общества Красного Креста, с которым у одесской мэрии сложились конструктивные партнёрские отношения, в том числе и в вопросах противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Кроме того, продолжают оставаться актуальными мероприятия, направленные на восстановление утраченных семейных связей и поиск пропавших без вести, привлечение к этому общественного внимания.

В ходе встречи стороны также обсудили проведение в Одессе мероприятий, приуроченных к Международному дню пропавших без вести, который проводится ежегодно 30 августа.

«Работать с Международной организацией Красного Креста и национальным Обществом Красного Креста для города очень почётно. Оперативное реагирование, чёткая и слаженная работа позволяет сегодня говорить о доверии одесситов к этим организациям. Мы готовы и в дальнейшем продолжать сотрудничество по всем вопросам», — отметил Геннадий Труханов.

Фото: «Одесса»