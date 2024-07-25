Одессу посетил Директор Представительства ООН в Украине Ричард Рейган

Сотрудничество в аграрном секторе, увеличение урожайности, функционирование украинского зернового коридора и экспорт зерна из Украины — эти и другие вопросы обсудил председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер во время встречи с Директором Представительства Всемирной продовольственной программы ООН в Украине Ричардом Рейганом.

О визите в Одессу американского гостя рассказал глава ООГА в Telegram.

Отмечается, что Ричард Рейган рассказал о дальнейших планах деятельности ВПП ООН в регионе и подчеркнул важность сотрудничества по отправке гуманитарных грузов из портов Одесской области в страны, которые больше всего страдают от голода.

Кипер напомнил, что в рамках инициативы Президента Украины «Grain from Ukraine» уже отправлено более 200 тыс. тонн аграрной продукции на сумму $275 млн. из одесских портов. На сегодняшний день к инициативе присоединилось много доноров, в частности, Австрия, Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Швеция и Люксембург.

«Спасибо ВПП ООН за особое внимание к нашему региону! Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество», — написал Кипер.

Фото: ООГА, Олег Кипер/Telegram

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy