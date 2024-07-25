Трамп вернулся к практике употребления предвыборной оскорбительной риторики

Кандидат от республиканцев на выборах президента США Дональд Трамп вернулся к практике оскорблений и личных нападок на оппонентов после небольшой паузы, связанной с переживаниями из-за покушения на него.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на публикацию Politico.

Столкнувшись с новым соперником в лице вице-президента Камалы Харрис, Трамп снова прибег к характерной для него риторике.

Отмечается, что он называет Харрис «тупой, как скала», «взбалмошной», «чокнутой», «Реготухой Камалой» (dumb as a Rock, crazy, nuts, Laughing Kamala), имея в виду распространённые в соцсетях мемы и фото, на которых она смеётся.

Также Трамп трансформировал употребляемое им прозвище президента Джо Байдена, назвав новую соперницу «Лживая Камала» (Lyin’ Kamala).

Ранее близкие к Трампу люди утверждали, что после покушения на него 13 июля, в результате которого погиб один человек, ещё двое были ранены, а ему самому задело ухо, — он полностью изменится. Однако этого не произошло, отмечает издание.

После отказа Байдена от избирательной гонки в пользу Харрис он вернулся к привычной грубости.

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