Одессит вошёл в ТОП-12 деятелей культуры, повлиявших на мир в 2019-м

Поэт из Одессы Илья Каминский вошёл в дюжину деятелей культуры, которые изменили мир в 2019 году.

На 5-ю строчку списка 42-летний поэт попал благодаря своему сборнику произведений «Глухая республика», сообщает Украинская Служба Информации со ссылкой на BBC.

Родился поэт в Одессе, но его семья почти сразу же иммигрировала в США, получив там политическое убежище. Из-за неправильного диагноза врачей Илья Каминский ещё в 4-летнем возрасте почти полностью утратил слух. После смерти своего отца в 1994 году Илья стал писать стихи на английском, но иногда писал и на русском.

В 2019 году Каминский выпустил сборник своих произведений, посвящённых глухому мальчику, которого подстрелили в оккупированной стране. Сборник «Глухая республика» посвящён событиям, происходящим в Украине на территории Донбасса.