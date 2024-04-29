У Нідерландах пройшов етап Кубку світу з шашок: одеситка Вікторія Мотрічко — перша

У містечку Краггенбурзі (Нідерланди) пройшов другий етап цьогорічного Кубка світу Flevoland Open 2024, в якому виступила та посіла перше місце одеситка Вікторія Мотрічко.

Про подію розповіла кореспонденту Одесса News сама одеська королева шашок.

«Довго розганялася, не вдалося здивувати суперників на старті турніру, зате в 4-й ігровий день, як грім серед ясного неба, відбулися два виграші над гросмейстерами: чоловічим з Нідерландів над Роном Хеусденсом та жіночим — над шашисткою із Польщі Мартою Банковська», — розповіла телефоном Вікторія.

Уславлена землячка повівдомила, що турнір був дуже щільним, решту партій Вікторія зіграла у нічию.

«Великий поділ з 4 по 15 місце, але завдяки додатковим показникам я — перша серед жінок та восьма у загальному заліку з чоловіками», — поінформувала Вікторія.

Завдяки цій перемозі у заліку Кубку світу Вікторія Мотрічко піднялася на першу сходинку, обігнавши Наталію Садовська.

Попереду у одеської шашистки Португалія, де у середу розпочнеться командний чемпіонат світу у трьох програмах та завершиться 8 травня, а в червні вона планує виступити на чемпіонаті Європи, в липні — у Ризі (Латвія) — опен-наступний етап Кубку світу.

«Насичений календар, бо готуюся до матчу за звання чемпіонки світу наприкінці року», — резюмувала Вікторія.

Одесса News повідомляла, що в лютому 2024 року Вікторія Мотрічко перемогла у клубному шашковому турнірі в Нідерландах.

Фото: Вікторія Мотрічко /Facebook, Johan Wolfard

Головне фото: канал checkers.TV

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