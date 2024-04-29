Forbes прокомментировал стрельбу с Як-52 по российским дронам в Одессе

Легкомоторные самолёты со стрелками являются «очевидным выбором» для борьбы с медленными беспилотниками в условиях, когда нужно экономить деньги и ракеты, но их эффективность будет зависеть от мастерства экипажа.

Об этом пишет издание ГОРДОН со ссылкой на американский финансово-промышленный журнал Forbes.

Forbes напоминает, что первые воздушные бои в период Первой мировой войны были медленными, а винтовые самолёты ещё не имели пулемётов спереди. Поэтому у вторых пилотов были пистолеты или винтовки, с помощью которых они пытались атаковать вражеские самолёты.

Издание отмечает, что с тех времен прошло более 100 лет, и теперь украинский винтовой Як-52м сбивает разведывательный дрон «Орлан-10» над Одессой благодаря второму пилоту, ведущему огонь из стрелкового оружия. Как пишет Forbes, на поле боя вернулась «медленная тактика воздушных боёв времён Первой мировой войны».

Forbes также отмечает, что это не первый эпизод войны в Украине, когда используется тактика и технологии начала ХХ века: ведётся окопная война, используются «танки-черепахи» и пулемёты «Максим».

«Но воздушный бой «стрелок против беспилотника» может быть самым драматичным примером современной войны, которая разворачивается в жестоких условиях украинского конфликта», – считает издание.

Forbes отмечает, что самолёт летал на скорости более 160 км/ч вокруг «Орлана». Такой выбор можно считать оправданным, полагает Forbes, потому что российский дрон тоже летит медленно, а привлечение Як-52 является дешёвым решением. Однако задача экипажа в этом случае не является простой и требует мастерства, так как для эффективной стрельбы самолёт должен максимально приблизиться к цели.

Такая тактика, кроме прочего, экономит дорогостоящие ракеты, которые используют комплексы противовоздушной обороны и в поставках которых Киев зависим от Запада.

Одесса News информировала, что российский беспилотник «Орлан-10» был сбит экипажем «Гражданского воздушного патруля» — общественной организации, в которую входят «любители авиации различных профессий и владельцы самолётов».

Фото: иллюстративное

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