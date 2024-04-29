Над Одессой сбили два вражеских беспилотника из спортивного самолёта

В небе над Одесской областью уничтожены два разведывательных дрона россиян, на их перехват вылетал учебный спортивный самолет Як-52М.

Об этом сообщил сообщил пресс-центр сил обороны юга Украины в Telegram.

«В небе над Одесской областью с применением легкомоторной авиации уничтожены два разведывательных дрона россиян. Неожиданный вираж для вражеских дронов, однако действенный», – говорится в сообщении.

Военные уточнили, что сбиты были дроны Zala и «Орлан-10».

Украинский военный журналист, корреспондент «1+1» Андрей Цаплиенко в Telegram сообщает, что дроны над Одессой уничтожали пассажиры самолёта из стрелкового оружия.

По данным Цаплиенко, российский беспилотник «Орлан-10» был сбит экипажем «Гражданского воздушного патруля» — общественной организации, в которую входят «любители авиации различных профессий и владельцы самолётов».

Для справки. Як-52М – двухместный одномоторный учебно-тренировочный спортивный самолёт-моноплан весом чуть больше тонны. Он серийно выпускался с 1979-го по 1998 год. Самолёт может подниматься на высоту до 6 тыс. м, максимальная дальность полета – 500 км. Скорость Як-52М составляет 285 км/ч. Конструкция Як-52М не предполагает возможности установки на самолёт вооружения.

Одесса News информировала, что 24 апреля Российская Федерация нанесла удар по месту хранения выведенной из строя автомобильной техники в Одессе.

Фото: «Думская»/Telegram

Инфографика: «Воздушное командование «Юг»

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