Зеленский встретился с Госсекретарём США: говорили о поддержке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 25 апреля провёл встречу с Государственным секретарём Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином, которые прибыли с визитом в нашу страну.

Как сообщается на официальном сайте Офиса Президента, в начале переговоров Глава Украинского государства отметил важность посещения Киева американскими высокопоставленными должностными лицами в этот ответственный для Украины момент.

«Мы ценим, что Соединённые Штаты Америки беспрецедентно помогают Украине. Хочу от себя лично и от всего украинского народа поблагодарить Президента Байдена за его лидерство в поддержке Украины, за его личную чёткую позицию. Поблагодарить весь американский народ, а также Конгресс за двухпалатную и двухпартийную поддержку. Мы видим это. Мы это чувствуем», – отметил Владимир Зеленский.

Президент Украины обсудил с делегацией США вопросы, которые сейчас являются приоритетными для воюющего государства, – оборонную помощь, усиление санкционной политики против России, финансовую поддержку нашей страны и гарантии безопасности.

Он отметил, что предоставленная Соединёнными Штатами оборонная поддержка на общую сумму 3,4 млрд долл. является самым большим вкладом в укрепление обороноспособности Украины. Глава государства подчеркнул: это содействие уже помогает вывести оборонные способности Украины на качественно новый уровень, что крайне важно для наших защитников и защитниц, сражающихся за родную землю на передовой.

Отдельное внимание уделили санкционной политике, которая должна и в дальнейшем усиливаться и стать весомым элементом воздействия на агрессора.

«Мы понимаем, какими должны быть очередные шаги на этом треке. И рассчитываем на поддержку партнёров», – подчеркнул Владимир Зеленский и передал американской стороне План действий по усилению санкций против Российской Федерации, наработанный международной экспертной группой Ермака-Макфола.

Обсуждая пути активизации финансовой поддержки Украины как для содействия экономике, так и для восстановления нашего государства, Президент особо отметил важность расширения Соединёнными Штатами возможностей для доступа украинских товаров на американский рынок.

В ходе встречи также обсудили мирный процесс и перспективы усиления антивоенной коалиции. Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина видит США лидером среди будущих стран – гарантов безопасности нашего государства.

Как сообщала Одесса News, расширение финансовой и военной помощи, усиление санкций против России и консолидацию международной антипутинской коалиции обсудили Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Президент США Джозеф Байден на встрече 21 апреля в Вашингтоне.

Фото: ОПУ

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