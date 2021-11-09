Прокуратура: как в Одессе можно выращивать каннабис и чем это может закончиться

В Одессе разоблачена наркогруппировка, которая наладила выращивание и сбыт каннабиса.

По информации Одесской облпрокуратуры, преступная группа под управлением 42-летнего жителя области с начала этого года систематически занималась сбытом наркотических средств на территории Одессы.

Дельцы действовали по отлаженной схеме, которая была известна всем участникам группировки.

Сообщники устроили места для выращивания конопли на территории бывшего Ширяевского района и после изготовления каннабиса, организатор группы расфасовывал готовый наркотик в полимерные пятилитровые ёмкости и по 2-3 штуки перевозил в Одессу, где передавал их сообщникам для дальнейшего сбыта.

Члены организованной группы расфасовывали полученный от организатора каннабис на мелкие частицы, хранили по месту своего проживания и работы и в дальнейшем сбывали.

Отмечается, что денежные средства за приобретённые наркотические средства «клиенты» перечисляли на банковские карточки или лично передавали непосредственно в руки фигурантов.

Правоохранители провели более 20 обысков, в частности, по местам проживания и в автомобилях подельников, в ходе которых изъяли мобильные телефоны, банковские карты, средства в национальной и иностранной валюте, более 1000 кустов конопли и около 10 кг высушенного и расфасованного каннабиса, весов и ZIP-пакетов, используемых для фасовки наркотиков.

Сейчас организатору и двоим членам группы сообщили о подозрении, решаются вопросы задержания и сообщения о подозрении другим участникам группировки.

Досудебное расследование продолжается.

За это преступление Законом предусмотрено до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, сотрудники полиции, погранслужбы, СБУ обнаружили в Одесской области новые места хранения контрафактной продукции и наркотических средств.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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