Одесский студент стал чемпионом мира по французскому боксу

Студент 2-го курса Одесского государственного университета внутренних дел Иван Памбук выиграл Чемпионат мира по французскому боксу (САВАТ), проходивший с 30 по 31 июля в австрийском городе Вайце.

Об этом сообщает вузовский сайт.

Отмечается, что Иван выступал в весовой категории до 80 килограммов и в финале встретился со спортсменом из Сербии. Уже во втором раунде одессит отправил соперника в нокаут, заняв таким образом 1-е место.

Парень родом из Рени учится на факультете №1 института права и кибербезопасности университета.

Кстати. Сават (фр. Savate; другие названия: boxe française, французский бокс и французская ножная борьба) — французское боевое искусство, в котором используются в равной мере и руки, и ноги, комбинируя элементы западного бокса и удары ногами.

Как сообщала Одесса News, одесситка Элина Свитолина получила бронзовую медаль победителя теннисного турнира Олимпийских Игр в Токио (Япония).

Фото: Facebook/Иван Памбук, ОГУВД

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