Мэр Одессы проверил подготовку к Международному кинофестивалю

2 августа Одесский городской голова Геннадий Труханов провёл совещание по вопросам организации проведения ХII Одесского международного кинофестиваля.

Как сообщает официальный сайт города, Одесский международный кинофестиваль — один из крупнейших зрительских кинофестивалей Восточной Европы — в этом году будет приурочен 30-летию независимости Украины и пройдёт с акцентом на национальное кино. В программе фестиваля — более 50 фильмов.

Отмечается, что церемония открытия состоится 14 августа традиционно в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.

А вот торжественная церемония закрытия кинофестиваля впервые состоится под открытым небом на Потёмкинской лестнице 21 августа. Каждый желающий сможет вживую увидеть вручение наград лауреатам Национального конкурса.

После награждения состоится open air-кинопоказ ленты «Малыш» Чарли Чаплина, которой в этом году исполняется 100 лет, в сопровождении Одесского симфонического оркестра.

В предыдущие годы во время атмосферного open air-кинопоказа на Потемкинской лестнице в рамках Одесского кинофестиваля зрители смотрели ленты, которые по праву называют классикой немого кино: «Огни большого города» Чарли Чаплина, «Шантаж» Альфреда Хичкока, «Метрополис» Фрица Ланга, «Шерлок Холмс» Артура Бертелета, «Safety last» с Гарольдом Ллойдом в главной роли, «Броненосец «Потемкин» Сергея Эйзенштейна, «Восход» Фридриха Вильгельма Мурнау, «Дамское счастье» Жюльена Дювивье, «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова, «Казаки» студии MGM и другие.



Геннадий Труханов дал необходимые распоряжения городским службам с целью содействия качественной организации мероприятий кинофестиваля, безопасности участников и гостей праздника кино.

Одесса News писала, какие фильмы увидят одесситы и гости города на кинофестивале в августе.

Фото и видео:»Одесса»

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