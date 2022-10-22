Роналду покинул стадион до окончания игры: оштрафован и исключён из 1-й команды

Роналду исключили из первой команды «Манчестер юнайтед».

Руководство приняло такое решение после того, как португалец покинул стадион до завершения матча с «Тоттенхэмом», сообщает Укринформ со ссылкой на The Athletic.

Руководство «Манчестер Юнайтед» исключило нападающего Криштиану Роналду из состава первой команды после инцидента в матче с «Тоттенхэмом», когда португалец покинул стадион до финального свистка и ушёл в подтрибунное помещение.

Заявление клуба подтверждает неучастие форварда в игре с «Челси», которая пройдёт в субботу, 22 октября.

Теперь португалец тренируется с дублем.

По сообщению XSPORT, кроме того, Криштиану Роналду оштрафован на две недельные зарплаты.

Таким образом, португальский форвард заплатит в казну клуба миллион фунтов. Согласно информации СМИ, базовый оклад игрока в неделю составляет 500 тысяч фунтов стерлингов.

Как сообщала Одесса News, Криштиану Роналду признан лучшим игроком века по версии Globe Soccer Awards.

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