Нырнул в Дунай и не выплыл: в Килии ищут утонувшего мужчину

В городе Килия Измаильского района произошло трагическое событие на воде.

По информации в Facebook Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, 21 октября в 18:16 на «102» поступило сообщение, что на реке Дунай, возле паромной переправы мужчина нырнул в воду и больше его никто не видел.

По прибытию к месту вызова пятью спасателями вместе с представителями полиции проводилось обследование побережья.

По состоянию на 20 часов 21 октября поиски были приостановлены, местонахождение мужчины не установлено. Уточняются анкетные данные пропавшего мужчины.

Поисковые работы продолжены 22 октября водолазной группой.

Как сообщала Одесса News, 19 октября в пожаре в жилом доме в селе Чернече, что в Подольском районе, на территории Балтской громады погибла 32-летняя женщина.

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