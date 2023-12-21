Новую спецтехнику получили одесские пожарные

По программе развития гражданской обороны, техногенной и пожарной безопасности, при содействии территориальных общин Одесского района приобретено 2 единицы специальной техники для подразделений ГСЧС Одесской области.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что 2 новеньких пикапа JAC T8 уже на вооружении одесских спасателей.

Одесса News информировала, что в ноябре 2023 года при поддержке Одесской областной госадминистрации пиротехники Одесской области получили 2 автомобиля высокой проходимости DAEWOO NOVUS.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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