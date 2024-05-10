В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Юраш, светлая ему память

На фронте во время выполнения боевого задания вблизи населённого пункта Райгородка Луганской области 10 января 2024 года погиб солдат Аоександр Юраш, житель села Трудовое Килийской громады.

Об этом сообщает в Facebook Килийский городской голова.

Солдату Александру Юрашу было 46 лет.

Служил защитник в Отдельной танковой бригаде вместе с земляками Измаильского, Килийского и Арцизского районов. В прошлом году друзья-волонтёры собрали деньги на покупку авто для подразделения. Оформили транспортное средство на имя Александра.

«В сборе принимали участие жители Килийской общины, родного села Саши – Трудового, всего района и разных уголков области, пересылали деньги и люди из-за границы…», – рассказала военная и волонтёр Наталья Мостовенко.

Позже также всем миром собирали средства на ремонт авто. Сейчас «бусик» снова в строю. Но его хозяин уже никогда не сядет за руль. Авто жена погибшего Инна решила передать его побратиму- тоже Александру и тоже земляку – из Измаила.

Одесса News информировала, что 13 января 2024 года в Одессе прошла церемония прощания с погибшим на фронте водителем-матросом 137-го отдельного батальона 35-й отдельной бригады морской пехоты Романом Заярным.

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Фото: Вячеслав Чернявский/Facebook, Юг Today

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