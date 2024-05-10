Зеленский назначил гранты 15 молодым деятелям искусств, в т.ч. одному одесситу

Глава государства Владимир Зеленский назначил гранты Президента Украины 15 молодым деятелям в области театрального, музыкального, циркового, изобразительного искусства, а также писателям и мастерам народного искусства.

Соответствующее распоряжение №51/2024-рп от 9 мая опубликовано на сайте Главы государства.

Среди соискателей грантов режиссёр Павел Бабин-Ткач, получивший 150 тысяч гривен для создания и реализации творческого проекта фолк-шоу «Жемчужина Украина» на базе Одесской областной организации украинского общества глухих.

Как сообщала Одесса News, Государственное агентство Украины по вопросам искусств и художественного образования в 2022 году назначило грант Президента Украины в области театрального искусства киевскому режиссёру Татьяне Губрий на постановку спектакля «Метод Грёнхольма» на сцене Одесского академического украинского музыкально-драматического театра им. Василия Василько. В настоящее время этот спектакль в репертуаре театра по названием «Метод».

Фото: Павел Бабин-Ткач/ Facebook

Видео: Одесский центр культуры и отдыха УТОГ

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