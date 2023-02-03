Ставка Верховного Главнокомандующего прошла «в двойном формате»

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего в «двойном формате».

Об этом Зеленский рассказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

«Провёл сегодня заседание Ставки, впервые – в двойном формате. Сначала – традиционный полный состав ставки. Рассмотрели ситуацию на фронте. Попытки России усилить давление на Донбассе. Обеспечение армии. Подготовка кадров и другие вопросы постоянного внимания Ставки», – отметил президент.

А затем, по словам Зеленского, во второй половине дня прошла дополнительная встреча членов Ставки в узком формате.

«Для особо значимого разговора», – пояснил президент.

«Мы не оставим без нашего ответа ни одно агрессивное действие оккупанта. Враг в специфической стадии, когда стратегический проигрыш России уже ясен. Но тактически у них есть ещё ресурс для попыток наступательных действий. Они ищут варианты, чтобы попытаться изменить ход войны и пытаются поставить на службу агрессии потенциал всех территорий, которые они пока контролируют. Мы должны продолжать то же, что делаем: усиливать нашу устойчивость, быть абсолютно едиными в стремлении обеспечить нашу армию и всех защитников необходимым оружием и оборудованием – нам в Украине нужно говорить одним голосом с миром по поставкам для обороны. А также должны ежемесячно ощутимо усиливать глобальное давление на Россию», — сказал Зеленский.

Для справки. Ставка Верховного Главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, в течение прошлого года он провёл 45 таких заседаний. В 2023 году президент собирал ставку 3-го, 5-го, 12-го, 16-го, 19-го, 26-го и 29 января.

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