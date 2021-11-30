Режиссёр из Киева получит президентский грант на постановку в Одессе спектакля

Государственное агентство Украины по вопросам искусств и художественного образования определило имена творческих людей, которые в 2022 году получат грант Президента Украины на реализацию своего творческого проекта.

Среди них, как сообщает пресс служба Госагенства в Facebook, театральный режиссёр из Киева Татьяна Губрий.

«В течение недели в Государственном агентстве Украины по вопросам искусств и художественного образования состоялись заседания экспертных комиссий по предоставлению грантов Президента Украины молодым деятелям в области театрального, музыкального, циркового, изобразительного искусства, молодым писателям и мастерам народного искусства. Члены всех экспертных комиссий тщательно изучили все полученные заявки и путём открытого голосования определили имена грантеров», — говорится в сообщении.

Так, в области театрального искусства грант получит Губрий Татьяна на постановку спектакля «Метод Грёнхольма» на сцене Одесского академического украинского музыкально-драматического театра им. Василия Василько.

Сумма гранта пока не известна. Постановка запланирована на 2022 год.

Автором пьесы с одноименным названием является каталонский драматург Жорди Галсерана. По этому произведению в 2005 году аргентинский и испанский режиссёр Марсело Пиньеро снял фильм, получивший две премии «Гойя» и приз Гентского кинофестиваля.

Одесскому зрителю Татьяна Губрий знакома по спектаклю «Фантомы», который был поставлен на сцене Украинского театра им.Василько в 2019 году.

Как сообщала Одесса News, Одесский академический украинский музыкально-драматический украинский театр им.В.Василько поставил комедию «Золотой телёнок», главную роль в котором сыграл актёр Ивано-Франковского национального академического муздрамтеатра им.И.Я.Франко Юрий Хвостенко.

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