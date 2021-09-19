Сотрудничество пополам: Остапа Бендера в одесском театре сыграет актёр из Франковска

Одесский академический украинский музыкально-драматический украинский театр им.В.Василько репетирует комедию «Золотой телёнок», главную роль в котором сыграет актёр Ивано-Франковского национального академического муздрамтеатра им.И.Я.Франко Юрий Хвостенко.

Как передаёт корреспондент Одесса News из Ивано-Франковска, это уже не первое совместное проявление творческой дружбы двух театров. В августе во время открытия после реконструкции Одесского театра его директор Юлия Пивоварова и руководитель Ивано-Франковского облмуздрамтеатра Ростислав Держипильский подписали меморандум о сотрудничестве.

В его рамках уже состоялась премьера первого спектакля — семейной молитвы «Сердце пополам» по произведениям Марии Матиос в постановке заслуженного артиста Украины, режиссёра из Ивано-Франковска Алексея Гнатковского, рассказал нашему корреспонденту Ростислав Держипильский.

«Сейчас в процессе репетиций следующий спектакль — комедия «Золотой телёнок» Ильфа и Петрова в постановке главного режиссёра Одесского театра Максима Голенко, в которой Остапа Бендера сыграет актёр Франковского театра, заслуженный артист Украины Юрий Хвостенко», — отметил Держипильский.

Директор Ивано-Франковского театра также сообщил, что в рамках сотрудничества планируются совместные онлайн проекты, мастер-классы и творческие лаборатории, а также обмен гастролями.

«Сейчас мы вместе с нашим одесским коллегой Максимом Голенко отрабатываем с учётом пандемических проблем организацию двухсторонних гастролей: зимой Одесского театра к нам, а в конце весны-июне — Франковского театра в Одессу».

Фото: Facebook, сайт Ивано-Франковского облмуздрамтеатра

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