Туберкулёзная больница или застройка: выбор для властей Одессы очевиден

Здание городской туберкулезной больницы №1 в Одесса по ул. Прибрежной, 17 (Черноморка) горсовет отдаёт под застройку.

Об этом информирует общественная организация «Спільна мета».

Отмечается, что долгое время больница находилась в неудовлетворительном состоянии, в 2011 году прекращала своё функционирование из-за того, что кровля и фасад административных и хозяйственных зданий нуждались в ремонте. Поэтому в 2012 году было прекращено функционирование в составе больницы отделения для лечения лиц, взятых под охрану.

В 2015 году департамент здравоохранения Одесского горсовета под видом приведения в соответствие с санитарными нормами снова закрыл заведение на капитальный ремонт. Впоследствии государственная финансовая инспекция Украины посчитала, что 300 коек для лечения туберкулёзных больных, оставшихся в больнице в Черноморке, лишние для города, следовательно, не нужен и ремонт.

В 2017 году КУ «Городская туберкулезная больница №1» прекращает своё существование в связи с оптимизацией городского бюджета. Все нагрузка падает на Городской противотуберкулёзный диспансер.

В марте 2020 года, когда начинается пандемия COVID-19, Одесский городской совет отдаёт территорию больницы под застройку. Застройщики не замедлили проявить свою активность, и сносят все корпуса бывшей больницы, а вместе с тем, и нашу веру в доступную медицину, — пишут активисты.

«По нашему мнению, это преступление. Сознательное преступление, вызванное коррупцией. Мы проведём своё расследование и требуем привлечения к ответственности тех, кто довёл территорию больницы до такого состояния и отдал её под застройку», — пообещали активисты.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2019 года занимавший в то время должность первого заместителя Генерального директора ГУ «Центр общественного здоровья Минздрава Украины» Виктор Ляшко заявил, что с 2010 года в Украине больные туберкулёзом будут лечиться в основном амбулаторно, их будут наблюдать семейные врачи.