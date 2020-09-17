Обращение жителей одесского «Альтаира» попало в руки Зеленского

Участник одесской общественной правозащитной организации «Спільна Мета» Артём Каспарьян передал Президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо, содержащее более 1 600 подписей жителей микрорайона «Альтаир», с просьбой поспособствовать появлению садика и школы.

Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что 12 сентября во время рабочего визита Владимира Зеленского в Одессу член команды «Спільна Мета» Артём Каспарьян передал ему письмо и подписи (более 1600 подписей) от жителей Альтаира (3-я ст. Люстдорфской дороги) с просьбой взять под личный контроль и поспособствовать решению их проблемы касательно детского садика и школы в их районе.

Звернення до Президента України12 вересня правозахисник ГО "Спільна МЕТА" Артем Каспар'ян передав Президенту України Володимиру Зеленському колективне звернення мешканців 3-ї станції Люстдорфської дороги з понад 1600 підписами.У новому житловому районі, де розташовані ЖК "Альтаїр", "Альтаїр-2", "Альтаїр-3", "Одісей", "Дмитріївський" та інші, кількість населення вже складає понад 20 000 людей, але жодної школи чи дитячого садочка досі не було побудовано.Місцева влада неодноразово діяла в інтересах забудовників, переробляючи детальний план території, переносячи розташування навчальних закладів на інші земельні ділянки, площа яких з кожним разом зменшувалася.Наразі найближча загальноосвітня школа знаходиться на відстані понад 2 км від зазначеного району. Сам заклад освіти переповнений і його вкрай не вистачає для задоволення освітніх потреб населення новозбудованого мікрорайону.Нашою ГО "Спільна МЕТА" були направлені відповідні звернення до компетентних органів з вимогою вирішити цю проблему.Президент Володимир Зеленський пообіцяв нам взяти ситуацію з будівництвом школи та дитячого садочка на особистий контроль. Gepostet von Спільна МЕТА am Sonntag, 13. September 2020

«В новом жилом районе, где расположены ЖК «Альтаир», «Альтаир-2», «Альтаир-3», «Одиссей», «Дмитриевский» и другие, население уже составляет более 20 000 человек, но ни одной школы или детского сада до сих пор не было построено. Местная власть неоднократно действовала в интересах застройщиков, перерабатывая детальный план территории, перенося расположения учебных заведений на другие земельные участки, площадь которых с каждым разом уменьшалась», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас ближайшая школа находится на расстоянии более 2 км от этого района. Само учебное заведение переполнено и его крайне не хватает для удовлетворения образовательных потребностей населения нового микрорайона.

«Президент Владимир Зеленский пообещал нам взять ситуацию со строительством школы и детского сада на личный контроль», — резюмируют общественники..

Отмечается также, что Президент обсудил с активистами и проблему застройки склонов в Одессе. Одесситы попросили Президента вмешаться в ситуацию.

Как сообщала Одесса News, в начале сентября 2020 года активисты Одесской общественной правозащитной организации «Спільна мета» обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой остановить незаконную застройку приморских склонов.