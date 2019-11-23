Аэропорт «Одесса» возобновил работу после аварии турецкого самолёта

Международный аэропорт «Одесса» возобновляет работу в обычном режиме после аварии, которая произошла 21 ноября с самолётом, прилетевшим из Стамбула (Турция).

Об этом аэропорт сообщает в Facebook.

«После дневного перерыва аэропорт «Одесса» возобновит выполнение рейсов с 22:00. В составе рабочей группы из Турции прибыли специалисты с дополнительным оборудованием, необходимым для ликвидации последствий авиационного инцидента с рейсом TK 467. Службы аэропорта совместно с инженерами Turkish Airlines во время слаженной работы успешно отбуксировали самолёт к временной стоянке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после дополнительной проверки взлётно-посадочной полосы было подтверждено её соответствие всем нормам и не выявлено дополнительных повреждений. В связи с этим принято решение о возобновлении рейсов.

Как сообщала Одесса News, 21 ноября рейс TK 467 авиакомпании Turkish Airlines, направлявшийся из Стамбула в Одессу, при посадке подломил переднюю стойку шасси. 136 пассажиров, находившихся на борту, были эвакуированы. Пострадавших не было.

Фото: facebook.com/odessa.aero