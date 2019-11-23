23 ноября в Одессе почтят память жертв голодоморов

23 ноября в 10:00 на Лидерсовском бульваре в Одессе состоится ритуал возложения цветов и композиций из ржаных и пшеничных колосков к памятному знаку жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Как сообщает официальный сайт города, в мероприятии примут участие представители городской власти и общественных организаций Одессы.

Также в этот день в храмах города будут проведены панихиды по жертвам голодоморов 1921-1922, 1932-1933 и 1946-1947 годов в Украине.

В течение ноября в учреждениях дошкольного, внешкольного и общего среднего образования, а также библиотеках города пройдут мероприятия соответствующей тематики, говорится в сообщении.