Фанаты «Игры престолов» могут выиграть морской круиз

У фанатов сериала «Игра престолов» появилась возможность попытать удачу в розыгрыше морского путешествия по местам съёмок фильма.

Об этом сообщает 34travel.

«Агентство Dalmatian Travel & Events запускает тур «Круиз престолов». Старт назначен на сентябрь 2021 года, и сейчас у пользователей интернета есть возможность выиграть счастливый билет», — говорится в сообщении.

Программа «Круиза престолов» включает посещение европейских стран, которые были съёмочными площадками популярного сериала HBO «Игра престолов». Направления четыре: посещение замка Драконий камень; северный круиз по Исландии, Ирландии и Северной Ирландии; южный — по Испании, Мальте и Хорватии; полный — с посещением всех перечисленных мест.

«Мы разработали и представили экспириенс, с которым вы никогда не сталкивались прежде. Памятные места съемокGoT включены в каждую поездку», — говорит владелица Dalmatian Travel & Events, вдохновитель и спонсор Cruiseof Thrones Линетт Дурович.

Фанатам сериала не придётся скучать на борту лайнера. Организаторы планируют дискуссии и дегустации, экскурсии и подкасты, аукцион фан-арта, косплей-парад и многое другое.

Подробности по круизу можно найти на официальном сайте.

Место на лайнере обойдётся минимум в $5130.

В честь запуска программы каждому даётся шанс выиграть бесплатную поездку по одному из маршрутов лайнера. Для участия в розыгрыше нужно оставить свой e-mail и подписаться на рассылку вот здесь.

Одесситы, попробуйте, а вдруг повезёт?