В галерее ArtOdesa открылась фотовыставка, посвящённая Одессе

В галерее ArtOdesa открылась выставка работ одесского фотохудожника Алексея Ачеповского, которая состоит из фотоколлажей, посвящённых Одессе.

«Это мой дебют, у меня давно была мечта сделать выставку, но сама полномасштабная война подтолкнула меня к этому. Когда ракеты повредили собор и центральную часть города – это меня поразило, и я решил сделать такие фотоработы, в которых объединил довоенные и военные фото», – сказал Алексей Ачеповский.

Автор внимательно наблюдает за изменениями, произошедшими в нашем городе во время войны, мастерски фиксирует разные события в нашем городе: как положительные, так и трагические.

Выставка будет открыта в галерее до 25 сентября.

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