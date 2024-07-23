В одесском парке Марка Твена состоится фестиваль Гарри Поттера

28 июля в Одессе, в парке Марка Твена (бывший парк Горького), пройдёт семейный фестиваль The Harry Potter Fest.

Приглашают всех, кто сходит с ума по Гарри Поттеру и всем, что с ним связано. Благотворительный The Harry Potter Fest организует благотворительный фонд “Тримай” – в честь Дня рождения знаменитого мальчика.

В рамках фестиваля пройдут сказочный концерт, фудкорт «Три метлы», Безумная фотозона, розыгрыш от Долгопупса, мастер-классы, лотерея в Косом переулке и ещё много других волшебных активностей.

Обязательно надевайте мантии и шляпы, чтобы узнать друг друга.

Приходите к 16:00.

Вход бесплатный. Фест благотворительный — все собранные донаты будут направлены ВСУ.

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