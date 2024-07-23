В Одессе задержали вероятного корректировщика ракетно-дроновых ударов РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали 39-летнего мужчину, входившего в агентурный аппарат российской ФСБ.

Его подозревают в корректировке вражеского огня и поджогах, — сообщила пресс-служба СБУ 23 июля в Telegram.

Фигуранту инкриминируют слежку за локациями сил обороны Украины, на которые тот, вероятно, наводил ракетно-дроновые атаки страны-агрессора РФ.

«Среди приоритетных целей врага были позиции ПВО, защищающие воздушное пространство города», – говорится в сообщении.

Ещё одним направлением деятельности фигуранта могло быть уничтожение релейных шкафов «Укрзалізниці».

«Прежде всего речь идёт о поджогах семафоров на важных участках железнодорожного сообщения. После первого поджога одного из таких шкафов СБУ задержала агента по горячим следам», – отметили в украинской спецслужбе.

По данным СБУ, фигурант якобы готовился к совершению новых диверсий на объектах транспортной инфраструктуры.

Ещё до начала полномасштабного вторжения России мужчина проживал в Краснодаре, где встал на военный учёт, чтобы оформить российский паспорт, отметили силовики. В преддверии полномасштабной войны он вернулся в Украину, где впоследствии на него дистанционно вышли российские спецслужбы. В настоящее время в России проживает его отец.

Во время обысков в помещении задержанного правоохранители обнаружили две боевые гранаты Ф-1 и мобильный телефон, как утверждают правоохранители, с доказательствами преступных действий.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по трём статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершённая в условиях военного положения); ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершённая в условиях военного положения); ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение и хранение боеприпасов).

Находящемуся под стражей фигуранту грозит пожизненное заключение.

Одесса News информировала, что в июле 2024 года правоохранителями разоблачён очередной вражеский агент, которому сообщено о подозрении в государственной измене. Он, действуя по заказу сотрудника ФСБ РФ, собирал информацию о расположении пунктов дислокации отдельных подразделений воинских частей ВСУ и военных учебных заведений в Одессе.

Фото: СБУ

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy