Одесская теннисистка Элина Свитолина посетила раненых военных во Львове

Теннисистка из Одессы Элина Свитолина посетила украинских военных в реабилитационном центре Unbroken, расположенном во Львове.

Как сообщает издание Большой теннис Украины, этот национальный реабилитационный центр оказывает медицинскую помощь военнослужащим и гражданским, взрослым и детям, потерявшим конечности.

«Я здесь, чтобы посетить ребят. В Unbroken предоставляется много классных реабилитационных услуг. Я очень рада, что у нас в Украине есть такие центры», — поделилась впечатлениями от посещения одесситка.

Отмечается, что в феврале нынешнего года проходившие реабилитацию в центре Unbroken украинские военные вышли на корт вместе с Элиной Свитолиной и теннисистом Сергеем Стаховским во время их мастер-класса для юных теннисистов.

С начала полномасштабного вторжения в этом центре прошли лечение более 15 тысяч раненых украинцев, из которых 2 тысячи – дети. Среди направлений работы центра – реконструктивная хирургия, ортопедия и протезирование.

Для справки. Элина Свитолина сейчас занимает 28-е место в рейтинге WTA. По состоянию здоровья, из-за многочисленных травм, она не будет больше выступать в этом сезоне.

Одесса News информировала, что Элина Свитолина в качестве Посла UNITED 24 в ноябре 2023 года проверила процесс восстановления города Ирпень, побывав на реконструкции жилого комплекса «Мюнхаузен», пострадавшего от действий российской армии, на восстановление которого она вкладывала свои средства.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy