Одессит Владислав Суздальцев стал чемпионом мира, поймав карпа более 14 кг

С 4 по 7 сентября в Хорватии состоялся 24-й чемпионат мира по ловле карпов (carpfishing).

Сборную Украины представляли лучшие спортсмены по итогам двух отборочных этапов: чемпионата и Кубка Украины в 2024 году, — сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что Национальная сборная команда Украины заняла пятое место, но в личном зачёте Игорь Пацера и одессит Владислав Суздальцев завоевали первое место, опередив сборные Англии и Венгрии.

«Во время соревнований наши спортсмены поймали самую большую рыбу – весом 14 кг 370 граммов. Их общее достижение также было самым большим среди всех команд», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что в Измаиле известный селекционер, член Украинской ореховой ассоциации Александр Пономаренко селекционным путём вырастил гигантский грецкий орех.

Фото: «Одесса»

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