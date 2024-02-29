Зеленский уточнил позицию глав государств Хорватии, Черногории и Северной Македонии

На полях саммита «Украина – Юго-Восточная Европа», который проходил в столице Албании Тиране 28 февраля, Президент Владимир Зеленский провёл встречи с Премьер-министром Республики Хорватия Андреем Пленковичем, Президентом Черногории Яковом Милатовичем и Президентом Республики Северная Македония Стево Пендаровским.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

Глава государства поблагодарил Хорватию и лично Андрея Пленковича за поддержку Украины во время российского полномасштабного вторжения, помощь в вопросах разминирования, поддержки беженцев, принятии на реабилитацию военных и украинских детей, а также за поддержку интеграции Украины в Евросоюз и НАТО.

Президент Украины и Премьер-министр Хорватии обсудили возможность проведения украино-балканского форума оборонных индустрий. Стороны договорились содействовать заключению соглашений между Украиной и хорватскими частными компаниями – производителями в области разминирования, спасательного оборудования, а также БпЛА, обсудили актуальные вопросы региональной безопасности.

На встрече с Президентом Черногории Яковом Милатовичем Зеленский поблагодарил за убежище украинцам, вынужденных покинуть дома из-за полномасштабного российского вторжения, обсудил вопросы лечения и реабилитации украинских военных в Черногории, проинформировал о подготовке к проведению первого Глобального саммита мира в Швейцарии, рассказал об общей архитектуре усилий Украины по восстановлению справедливого и продолжительного мира. Лидеры скоординировали сотрудничество двух стран на международных площадках.

Глава государства на встрече с Президентом Республики Северная Македония Стево Пендаровским высоко оценил поддержку Украины со стороны этого государства на политическом уровне. Владимир Зеленский поблагодарил собеседника за чёткую позицию по поводу будущего членства нашего государства в НАТО, проинформировал о ситуации на фронте и актуальных оборонных потребностях Украины.

Отдельно лидеры государств обсудили создание с участием Балканских стран хаба по реабилитации раненых украинских военнослужащих и оздоровлению детей павших защитников.

«Если наши друзья помогут, мы можем говорить о реабилитационной коалиции. Это будет очень важно, если наши балканские друзья смогут помочь организовать такую платформу с участием разных стран», – сказал Глава государства.

Одесса News информировала о том, что 28 февраля 2024 года в рамках визита в Республику Албания для участия в саммите Украина-Юго-Восточная Европа Президент Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Албании Эди Рамой.

Фото: ОПУ

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