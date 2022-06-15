Одесский театр музкомедии возобновляет свою работу

Одесский академический театр музыкальной комедии имени Михаила Водяного возобновляет свою работу и приглашает 18 июня в зрительный зал на концерт «Наша сила — наша песня» с участием солистов и артистов хора, балета и оркестра.

Начало концерта в 16 часов.

Билеты можно приобрести в кассе театра (50–200 грн.), работающей ежедневно с 12:00 до 17:00.

Для всех зрителей предусмотрено наличие защитных укрытий на случай воздушной тревоги.

Больше анонсов в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod