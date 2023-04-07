Куда пойти в Одессе на выходные 8 и 9 апреля

В выходные 8-9 апреля одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

8 апреля Одесский театр музыкальной комедии им. М.Водяного приглашает на спектакль «Лгунья». Это история о невероятной изобретательности и железном самообладании. Ну и о главном — о той самой сильнейшей и всепрощающей любви, которая творит чудеса. Музыкальная комедия в 2 действиях по одноименной пьесе М. Мэйо и М. Эннекена. Стоимость билетов от 100 гривен. Приходите к 16.00.Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3.

9 апреля Пасхальный концерт ансамбля “Sinfonietta” в помещении Одесской реформатской церкви. В программе – самая оптимистичная музыка Г.Ф.Генделя, А.Вивальди, Л.Боккерини, К.Дебюсси, Р.Шумана, В.Косенко, М.Скорика, М.Сужинского, Э.Элгара и др. Вход 100 грн, для пенсионеров и внутренне перемещённых лиц — 50 грн. Приходите к 15 часам. Адрес: ул.Пастера, 62. Справки по тел. (048) 789-10-86, (094) 945-70-86.

9 апреля в Одесской областной филармонии выступит суперпопулярная группа «Без обмежень» в статусе главных рок-романтиков страны. Сергей Танчинец и его команда представят особенную программу «Свободные люди» с придающими силы и вдохновляющими песнями. Невероятные эмоции и дружеское общение с кумирами. Стоимость билетов от 450 гривен. Приходите к 18.30. Адрес: ул.Бунина. 15.

9 апреля в Одесском оперном театре особенный вечер. Вас ожидает встреча с культовыми героями — Фигаро, Кармен и Эскамильо, Дон Кихотом и Китри, Дон Жуаном и Неморино, которые будут петь самые популярные арии из опер и мюзиклов и будут выполнять фрагменты из балетов. Будет звучать музыка Россини и Минкуса, Бизе и Верди, Вивальди и Брамса, Скорика и Данькевича. А начнётся действо музыкальным хитом нескольких веков – блестящей увертюрой Моцарта из оперы «Свадьба Фигаро». Европейская оперная и балетная классика, яркие оркестровые пьесы в этом вечере органично сочетаются с современной хореографией и народной песней. Проведите его в театральном храме Одессы, вы обретёте незабываемые эмоции. Продолжительность вечера 1 час 20 минут. Приходите к 16 часам. Стоимость билетов 100-400 гривен.

9 апреля на экскурсию в свой музей приглашает КП «Одесгорэлектротранс». Вас познакомят с историей и развитием электрических средств передвижения, вы узнаете, как зародилась идея электротранспорта и история его создания. Как выглядели первые электрические трамваи и как они работали, а также интересные факты современного электротранспорта. А ещё вас ждёт приключение! Приходите к 12 часам. Адрес: Алексеевская площадь, 21а (конечная остановка трамваев №№ 11, 12). Экскурсия для всех желающих, только следует предварительно зарегистрироваться, поскольку количество мест ограничено. Для регистрации и дополнительной информации обращайтесь по телефону : +380 50 399 4211 или +380 48 717 54 54.

До 16 апреля в Одесском муниципальном музее личных коллекций имени А. Блещунова будет экспонироваться фотовыставка «Одесские сюжеты Жоржа Сименона. 1933 год». На выставке посетители увидят Одессу, которую 90 лет назад запечатлел в фотографиях талантливый бельгийский писатель, мастер детективного жанра Жорж Сименон, который приехал в Одессу в период Голодомора (в мае 1933 года) как репортёр французского еженедельника «Ле Жур» («День»), чтобы собрать материалы для серии статей о Советском Союзе. Сименон много снимал, но большая часть плёнок была изъята при выезде. Осталось всего 69 кадров, 35 из которых представлены на выставке в музее. Ознакомиться с ней можно по субботам и воскресеньям по адресу: ул. Польская, 19. Вход в «Квартиру №6» через ворота.

До 17 апреля Одесская лютеранская Кирха Святого Павла проводит Пасхальную ярмарку. Всех желающих провести время интересно и с пользой в эти апрельские дни приглашают во двор одесской Кирхи по адресу ул. Новосельского, 68. Гостей будут ждать традиционный фудкорт, с вкусными блюдами, фотозона, киоски с тематическими украшениями ручной работы и детское пространство, что позволит отдохнуть всей семьёй. 9 апреля в 12.00 и 14.00 для детей будет проводиться праздничная программа-квест «Алиса в стране чудес». Торжественное открытие после праздничного богослужения 9 апреля, а в 18.00 Пасхальный концерт с участием Вероники Струк (орган), Анны Богач (сопрано), струнного квартета “Гармонии мира”.

Уютных выходных!

Фото: Ольга Черненко/Одесса News

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