30 июля из-за проведения аварийных работ часть жителей Одессы останется без света

По распоряжению НЭК «Укрэнерго», 30 июля не будут действовать стабилизационные отключения света.

Об этом сообщила ДТЭК «Одесские электросети».

Проверить информацию об электроснабжении и ознакомиться с графиком отключений можно здесь.

Однако, часть одесситов будет отключена от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы запланированы, в частности, Южными РЭС по таким адресам: Академика Королёва, 22-34, просп. Свободы, 52. Работы до 19:00.

Северные РЭС: Семёна Палия, 109, 111, Высоцкого, 1-11. Работы до 17:00.

Центральные РЭС: пер. Ониловой, 3,4,6,8/корп.10, 9, 12, 14, сквер Старобазарный, 3, 7, Троицкая, 45, 47, Успенская, 60-66, 89-105, Преображенская, 66, просп. Украинских Героев (просп. Александровский), 27, Бреуса, 4-88, Композитора Бортнянского (Кристаловского), 1а, 3, 26, Живописная (Скворцова), 24-51, пер. Фруктовый, 1-11, Зелёная, 1-42, Авиационная, 38-58, пер. Пилотный, 2-9, Гранатная, 1-25, Малиновского, 79-152, Маршала Бабаджаняна, 30-54, Йозефа Прибика (Минская), 7-30/а/1, Спартаковская, 1-63, пер. Гранатный, 2-8/корп.1, пер. Граничный, 1-29, 35, пер. Малиновский, 7, Композитора Лятошинского (Перепечко), 1-37а, Ференца Листа (Елина), 1-65, пер. Короткий, 2-4, Ближние Мельницы (Кондренко), 1-95, Текстильщиков, 1-14а, пер. Мостовой, 1, 2, 2/1, 2б, 4, Композитора Вербицкого (Вронского), 1-63а, Апрельская, 1-19, Святослава Рихтера, 8-42, Сельская, 7-34, Тенистая, 9/12 , Туристская, 1-19, Кордонная, 3а-38а, Николая Лысенко (Корнюшина), 2-10, Татьяны Тэсс, 60а, пер. Туристский, 2-12б, пер. Парашютный, 1-26, пер. Спартаковский, 1-33 Работы до 17:00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференциации по уровню потребления.

Ситуация в энергосистеме после обстрелов России остаётся крайне тяжёлой, но 24 июля плановый ремонт энергоблока одной из атомных станций завершили раньше срока, что существенно уменьшило дефицит электроэнергии в стране.

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