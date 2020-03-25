Кому в Одессе 25 марта отключат свет

На 25 марта запланировано очередное отключение электроснабжения на территории Одессы.

Об этом сообщает облэнерго.

Так, с 9.00 до 19.00 света не будет по следующим адресам:

— ул. Академика Вильямса, 66, 66а, 66б

— просп. Академика Глушко, 1/2, 1, 1/3, 1/1, 1а

— ул. Академика Королёва, 88

— Генерала Петрова, 74/2, 68

— Люстдорфская дорога, 162

с 9:00 до 17:00

— Академическая, 16б, 16а, 16, 16в

— Балковская, 21, 23, 25, 27

— Богдана Хмельницкого, 4, 6, 8, 10, 12, 14

— Книжный переулок, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23

— ул. Левадная, 12, 1в, 1, 9, 16, 1а, 8, 10, 11, 14

— Литвака, 27, 29, 31, 33, 32/34, 38

— Ломоносова, 1а, 1, 4

— ул. Малая Арнаутская, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 117, 119

— Мариинская, 6

— Мечникова, 92, 94, 98, 100

— Новощепной ряд, 11, 13, 19

— Пантелеймоновская, 95

— Преображенская, 81, 83, 85

— Скидановская, 4, 8

— спуск Маринеско, 6, 8, 10, 14, 6/8, 16, 18

— ул. Старопортофранковская, 107, 109, 113, 115, 117, 137, 139, 141, 143

— ул. Черноморского казачества, 100, 106, 102а, 110, 116, 100/3, 102, 104, 114

— Черняховского, 16, 18, 12а, 12б, 12, 12в

к сообщала Одесса News, в облэнерго объясняют так называемые плановые отключения электричества изношенностью сетей и отсутствием инвестиций.

Кстати. В своём видеообращении к украинскому народу 23 марта Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что правительство примет решение о запрещении отключения электроэнергии населению за несвоевременную оплату за свет в связи с карантином.